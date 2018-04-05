Посольство США: Москва не заинтересована в диалоге по Сирии, КНДР и Украине

Пресс-секретарь американского посольства Андреа Калан заявила, что список высланных дипломатов США из России говорит о незаинтересованности Москвы в диалоге с Вашингтоном по Сирии, КНДР и Украине.

«Сегодня 60 наших коллег вместе с семьями покинули Россию. Исходя из того, какие дипломаты оказались под ударом, можно сделать вывод, что Российская Федерация не заинтересована в диалоге по таким вопросам, как урегулирование ситуации в Украине, Сирии, вокруг КНДР, проблематике контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом, и в культурных и научных обменах», – сказала Калан, передает РИА «Новости».

Она также отметила, что все высланные дипломаты являются профессионалами, которые «блестяще представляли Соединенные Штаты и прилагали усилия для налаживания отношений».

Ранее эксперты объясняли, что Вашингтону вообще не нужен диалог с Россией. «Они шаг за шагом проводят политику отторжения России. Делают все, чтобы снизить статус отношений между Москвой и Вашингтоном, прикрываясь тем не менее стремлением к диалогу. Но этот диалог им не нужен», – заявлял RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

В конце марта Вашингтон выслал 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН на фоне раскручиваемого Британией дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ответ на это 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата.