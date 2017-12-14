Цивилев продолжил встречи с родными жертв «Зимней вишни»

Решение о том, что будет построено на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, будет приниматься с учетом мнения жителей, заверил врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с кемеровчанами.

«Мы предложили жителям открыто обсудить этот вопрос (что будет на месте сгоревшего торгового центра – прим. ВЗГЛЯД), точно говорю, что торгового центра там не будет», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, среди обсуждаемых вариантов – сквер или парк, в котором будет или мемориал, или часовня. Цивилев добавил, что в первую очередь учтут пожелания родственников погибших.

Цивилев сказал, что остатки сгоревшего торгового центра будут снесены.

Врио главы региона отметил, что власти Кемерово будут долгие годы оказывать помощь семьям пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», подчеркнув, что помощь не ограничится одними выплатами.

«Обстоятельства у каждой семьи разные, мы вникаем во все нюансы проблем каждого, поэтому выплаты – это только одна небольшая часть работы по оказанию помощи пострадавшим», – сказал Цивилев. Говоря о выплатах, он подчеркнул, что они идут «энергично», все обещания выполняются.

Цивилев также сообщил, что власти Кемерово вместе с предпринимателями и МЧС намерены обеспечить полную безопасность всех торговых центров региона. Он назвал задачей властей предотвращение новой подобной трагедии.

В то же время врио главы Кузбасса продолжает встречи с родственниками погибших и пострадавших во время пожара, сообщили в администрации Кемеровской области.

В результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем.