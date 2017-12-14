Американские СМИ: Россия заставила Трампа пригласить Путина в Белый дом

Россия попыталась выйти из дипломатической конфронтации с Западом, «надавив на президента Трампа по поводу встречи с Владимиром Путиным в Белом доме», пишет газета The New York Times. По мнению авторов издания, визит Путина может быть частью стратегии России по привлечению Трампа на свою сторону.

«Идея личной встречи двух президентов после того, как каждый из них распорядился выслать 60 дипломатов и закрыть консульство, подчеркивает волатильность российско-американских отношений. Судя по всему, Трамп остался в дружеских отношениях с Путиным, даже когда связи между странами охладели до уровня времен холодной войны», – отметила The New York Times.

Разговор тет-а-тет позволит России разрушить видимость того, что реакция Запада на отравление Скрипаля оставила ее изолированной в международном сообществе, подчеркнуло издание. С другой стороны, встреча двух лидеров противоречит внешней политике Трампа и его администрации, в частности Майка Помпео, которого он ранее пригласил на пост госсекретаря, и Джона Болтона, ставшего новым советником по национальной безопасности, оба из которых считаются антироссийскими ястребами.

Не исключено, что «русские хотят договориться о возможной встрече, прежде чем Болтон и Помпео полноценно приступят к своим обязанностям», отметила в комментарии NYT бывший сотрудник разведки при администрации Джорджа Буша-младшего Анджела Стент.

Встреча Трампа с Путиным, «как будто он не связан со своими советниками», может быть частью «стратегии России по привлечению Трампа», отметила изданию бывший сотрудник Государственного департамента при президенте Бараке Обаме Сара Мендельсон. Равно как и Трамп «пытается привлечь» Путина, как будто не было вмешательства России в выборы 2016 года, добавила она. «Кажется, что все происходит в параллельных мирах: в одном Россия «травит» и «вмешивается», а в другом ничего подобного не происходит», указала собеседница.

Другие аналитики подчеркивают, что встреча Трампа и Путина нужна России для ее внутренней повестки. «Люди воспримут это как недвусмысленный намек: «Смотрите, все не так плохо, Путина еще принимают в приличном обществе», – указал изданию бывший посол США в Москве Джон Байерли.

Визит в Белый дом стал бы для Путина значительным событием, подчеркивает NYT. В последний раз российский президент был там в 2005 году, когда его принимал Джордж Буш. Затем встреча на высшем уровне в США состоялась в 2007 году, когда Буш и его отец приняли Путина в резиденции в Кеннебанкпорте, напомнила газета.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Трамп во время телефонного разговора с Путиным предложил провести двустороннюю встречу в Вашингтоне.