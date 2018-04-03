Кабмин смягчил условия реструктуризации задолженности регионов

Правительство смягчило условия реструктуризации задолженности российских регионов.

Как говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина, постановлением правительства от 2017 года было определено, что федеральный Минфин вправе при заключении дополнительных соглашений установить на 1 января 2018 года предельные значения доли государственного долга регионам.

«При этом в случае снижения в действующих соглашениях по состоянию на 1 января 2018 года к фактическому уровню на 1 января 2017 года доли государственного долга субъекта Федерации более чем на 2% объёма доходов без учёта безвозмездных поступлений за 2017 год предусматривалась возможность установления доли государственного долга субъекта Федерации на 1 января 2018 года со снижением не менее чем на 2% от фактического значения доли государственного долга субъекта Федерации на 1 января 2017 года, но не выше ее фактического значения на 1 декабря 2017 года», – напомнили в кабмине.

Подписанным постановлением эта норма исключена, что повысит устойчивость бюджетов регионов, заключивших дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, а также позволит снизить риски нарушения регионами-должниками обязательств по поэтапному снижению доли долга в сумме доходов.

Напомним, в сентябре 2017 года председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов, которая начнется с 1 января 2018 года, даст регионам возможность сэкономить порядка 430 млрд рублей только в 2018-2019 годах.