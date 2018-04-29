Трамп обвинил Путина в желании посеять хаос в США

Американский президент Дональд Трамп увидел «руку Кремля» в заявлениях адвоката Натальи Весельницкой о ее встречах с Дональдом Трампом-младшим за несколько месяцев до президентских выборов в США.

На митинге в Мичигане Трамп заверил, что проводит очень жесткую политику в отношении России. «В течение года женщина-адвокат (имеется в виду Весельницкая – прим. ВЗГЛЯД) говорила: «О, я ничего не знаю». Теперь вдруг она якобы связана с правительством. Знаете почему? Она это сделала, потому что Путин и его окружение сказали: «Знаете, Трамп убивает нас. Почему бы вам не сказать, что вы связаны с правительством, чтобы мы могли пойти и сделать их жизнь в Соединенных Штатах еще более хаотичной?» – приводит слова Трампа CNN.

«Посмотрите, что произошло. Посмотрите, как эти политики попались на эту чушь. Сговор с Россией – я вас умоляю», – добавил американский президент.

В декабре 2017 года Весельницкая, занимавшаяся частным расследованием деятельности управляющей компании Hermitage Capital и ее главы Уильяма Браудера, выразила уверенность, что информацию о ее встрече с сыном президента США Дональдом Трампом готовили и выпустили целенаправленно.

Напомним, в июле прошлого года американские СМИ сообщили, что сын президента США Дональд Трамп-младший в июне 2016 года встречался с Натальей Весельницкой, у которой якобы были связи в Кремле, ожидая от нее компромата на Хиллари Клинтон, которая также претендовала на пост президента США. Позже Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было.