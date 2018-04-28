ЛНР предупредила об угрозе взрыва на украинском аммиакохранилище

В подконтрольном Киеву Северодонецке обесточено аммиакохранилище ЧАО «Азот», это может привести к техногенной катастрофе регионального масштаба, сообщает министерство природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.

Ведомство ссылается на сообщение главы «Луганского энергетического объединения» Владимира Грицая, по словам которого из-за повреждений кабельных линий электропередач аммиакохранилище было обесточено, прекращен процесс его охлаждения. Это может привести к взрыву на территории предприятия, передает «Луганский информационный центр».

Подчеркивается, что «последствия для предприятия и города непредсказуемы». Хранилище может разгерметизироваться, в результате чего облако аммиака распространится на десятки километров. Концентрация аммиака в атмосфере может превысить допустимую норму в 10 раз.

Как сообщают специалисты, зона возможного химического заражения за четыре часа достигнет 20 км (угроза для 287 тыс. человек), за восемь – 35 км (296 тыс. человек). Скорость ветра выше 20 м/с приведет к увеличению зоны поражение вдвое.

«Заражению подвергнется не только атмосферный воздух, но и водные объекты и земля», – говорится в сообщении.

В Минприроды обратили внимание на то, что украинские СМИ замалчивают возникшую угрозу и, судя по всему, не предпринимаются необходимые меры на государственном уровне по предотвращению возникших рисков.

Напомним, в Донбассе из-за действий украинских силовиков и тяжелой экономической ситуации часто возникают угрозы техногенных катастроф.