Начальник вологодского угрозыска погиб в ДТП

Начальник уголовного розыска ГУ МВД по Вологодской области Сергей Головкин погиб при столкновении его автомобиля с грузовиком, сообщает представитель управления.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 27 апреля, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Головкин погиб на месте, а его пассажир, мальчик 2010 года рождения, был госпитализирован.

В данный момент ГУ МВД и СУ СК по Вологодской области проводят проверки по факту аварии.