Киеву предложили способ заполучить Крымский мост

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление депутата Рады Рефата Чубарова, предложившего передать Крымский мост Киеву.

«Начиная с первого дня, когда стало известно, что мы начинаем строить мост, украинские политики в один голос кричали, что моста не будет, что мы его рисуем в Photoshop и монтируем видеоролики. В принципе, украинские политики могут в том же Photoshop теперь себе изготовить сертификат, в котором напишут, что получили Крымский мост в качестве контрибуции, компенсаций или чего угодно подобного. Со стороны России подобных действий они не дождутся, мы это прекрасно понимаем», – передает RT слова Белика.

Депутат назвал противоречивой логику действий и заявлений Украины по России и Крыму.

«Стенания Украины по поводу моста сродни ее позиции по газотранспортной системе. Сегодня они кричат, что российский газ им не нужен, завтра Россия объявляет, что начинает строить ГТС в обход Украины, и в Киеве опять истерика. Или кричат, что вернут Крым, но при этом отключают электричество и устраивают блокады», – заявил он.

Белик не исключил, что идея Чубарова станет «первой ласточкой» новых жалоб и исков к России со стороны Украины.

16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказалсяпризнавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

Напомним, в пятницу лидер запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа*», депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров заявил, что Москва должна передать Крымский мост «консорциуму» в виде «компенсации» за «оккупацию» полуострова.