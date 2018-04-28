Китай и Индия предприняли попытку наладить отношения

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали неформальную встречу в центральном Китае, в ходе которой стороны постараются наладить отношения после прошлогоднего обострения обстановки на китайско-индийской границе.

В ходе встречи Си Цзиньпин заявил, что расширение сотрудничества между Пекином и Нью-Дели будет иметь глобальное значение, передает ТАСС.

«Достигнутый между двумя сторонами консенсус подает позитивные сигналы о китайско-индийской дружбе и отражает сильное желание Китая и Индии как двух больших растущих экономик выстроить взаимовыгодное сотрудничество», – приводит China Daily слова Си Цзиньпин.

Ожидается, что лидеры Китая и Индии по итогам встречи дадут свои комментарии. При этом переговоры Си Цзиньпина и Моди носят подчеркнуто неформальный характер. Китайская пресса пока избегает углубленных комментариев по обсуждаемым в ходе переговоров вопросам.

Предполагается, что в течение дня лидеры Китая и Индии прогуляются вблизи резиденции индийского гостя, а затем совершат плавание на прогулочном судне.

Напомним, с начала июня 2017 года на китайско-индийской границе наблюдалось обострение обстановки. К концу августа, после более двух месяцев противостояния, стороны договорились об ускоренном разведении войск в районе Доклам.

Однако в декабре между странами произошел новый инцидент, тогда Китай обвинил Индию в нарушении воздушного пространства.