Умер кинорежиссер Шухрат Аббасов

Кинорежиссер, народный артист СССР Шухрат Аббасов умер в больнице в Ташкенте.

Аббасов скончался в отделении реанимации первого правительственного стационара в Ташкенте на 88-м году жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на членов семьи режиссера.

Уточняется, что Аббасов будет похоронен на одном из мусульманских мемориальных комплексов в столице Узбекистана.

Аббасов родился в 1931 году, закончил режиссерский факультет Ташкентского государственного института театрального искусства им. А.Н. Островского и Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме». Возглавлял киностудию «Узбекфильм».

Он снял 11 фильмов, в том числе «Об этом говорит вся махалля», «Ты не сирота», «Ташкент - город хлебный».