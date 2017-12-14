Латвия заявила о невозможности принять больше войск НАТО

Больше военных НАТО инфраструктура Латвии принять не может, необходимости увеличения военного присутствия на территории блока нет, заявил министр обороны Латвии Янис Гарисонс.

По его словам, Рига сейчас не видит необходимости в увеличении военного присутствия НАТО на территории Латвии. Гарисонс отметил, что в то, чтобы привести в порядок инфраструктуру, вложены большие усилия, однако страна «не может принять больше сил альянса, так как инфраструктура ограничена», передает РИА «Новости».

По его мнению, в количественном отношении сил НАТО в Латвии достаточно.

Напомним, в июле 2016 года в НАТО решили создать четыре батальона в Польше и Балтике. Соответствующий контингент на территории этих стран уже создан.