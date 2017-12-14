Путин назвал последствия применения военной силы в обход СБ ООН

В мире все чаще случаются попытки игнорировать общепризнанные нормы международного права и применять военную силу в обход Совбеза ООН, что порождает политическую и социальную нестабильность и играет на руку терроризму, заявил президент Владимир Путин.

Заявление прозвучало в приветствии участникам девятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Слова президента зачитал руководитель российской делегации, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В заявлении Владимира Путина отмечается, что «проблемы обеспечения безопасности на глобальном и региональном уровне сегодня приобретают особую остроту», и «во многом это связано с тем, что некоторые члены мирового сообщества все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, прибегают к применению военной силы в обход Совета безопасности ООН, отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения межгосударственных споров», передает РИА «Новости».

По словам президента России, все это «порождает политическую и социальную нестабильность, играет на руку силам терроризма, экстремизма, транснациональной преступности, ведет к эскалации локальных конфликтов и кризисов».

Нынешняя встреча под эгидой Совета безопасности России дает хорошую возможность для обсуждения путей противодействия различным угрозам международной безопасности, а также для обмена опытом и расширения профессиональных контактов, считает президент.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия «готова к самому тесному взаимодействию с зарубежными партнерами на этом направлении – как в многосторонних форматах, так и на двусторонней основе».

Ранее сообщалось, что США собрались объявить Россию спонсором терроризма.