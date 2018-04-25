Иллюзионист Акопян рассказал о дневнике отца с секретами фокусов

Иллюзионист Арутюн Акопян завещал раскрыть секреты своих трюков минимум через 100 лет со дня своего рождения и теперь срок наступил, дневник может быть издан, рассказал сын легендарного артиста, известный иллюзионист Амаяк Акопян.

В среду, 25 апреля исполняется 100 лет со дня рождения народного артиста СССР Арутюна Акопята, подготовившего за годы работ тысячи запомнившихся номеров. Наибольший успех у зрителей он завоевал, выступая в жанре иллюзионаста.

«После того как папу похоронили, у нас дома произошел пожар. Загорелась старая проводка. Многое выгорело. Но уцелел большой папин портрет в золотой раме на стене. А за портретом нашлись папины дневники. Там очень много пожеланий нашей семье», – передает РИА «Новости» слова сына артиста.



Он рассказал также, что среди уцелевших вещей был дневник, в котором Арутюн Акопян раскрывает многие свои коронные трюки.

«Но в нем было условие – опубликовать эти секреты только после того, как папе исполнится сто лет. И вот этот срок наступил. Я бы, наверное, издал эти записи – если кому-то это будет интересно», – рассказал Амаяк Акопян.