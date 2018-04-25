Нефть подешевела после данных API о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вниз на фоне того, что рынок оценивает данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов нефти в США за неделю.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,08% – до 73,8 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% и составила 67,61 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По данным API, за неделю к 20 апреля запасы нефти в США выросли на 1,1 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов. Между тем запасы бензина снизились на 2,7 млн баррелей, дистиллятов – на 1,9 млн баррелей. Официальные данным по запасам от министерства энергетики США будут опубликованы позднее в среду.