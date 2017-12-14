Лукашенко косвенно раскритиковал действия России в Сирии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал действия членов СБ ООН в Сирии, которые «тренируют там свои войска».

«Что они творят в этой Сирии? Даже эти постоянные так называемые члены ООН. Уже и моего друга Антониу Гутерриша (генсек ООН) втянули в эту драку, он по миру поехал, начал делать заявления вместе с папой римским», – приводит его слова Tut.by.

Он заявил, что решение по Сирии должно быть простым – другие страны должны уйти из САР и дать возможность сирийскому народу самостоятельно определить свою судьбу.

«Что вы там, как петухи, ходите по этой территории друг перед другом, показываете свою мощь и силу, тренируете там армию или еще что-то. И нам рассказывают, какая бедная Сирия и как вы помогаете ей там. Прекратите использовать Сирию как полигон для испытаний и тренировок», – заявил Лукашенко.

В сентябре 2015 года Лукашенко критиковал западные страны, которые вместо того, чтобы признать ошибки, совершенные в Ираке, направили войска в Сирию. Позже он называл причиной волны миграции из Сирии «насаждение демократии» Европой.

На этот раз, судя по всему, президент Белоруссии имеет в виду в том числе действия России в Сирии – неоднократно отмечалось, что для российских войск и техники сирийская операция стала своеобразным «испытательным полигоном». Это в том числе признавали российские власти.