За соблюдение санкций США на территории России введут высокие штрафы

Российские депутаты разработают законопроект о введении уголовной ответственности для физических лиц за соблюдение санкций США на территории России, сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Я думаю, по мере того, как мы будем работать над законом об антисанкциях, появится законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России», – заявил Исаев, передает РИА «Новости».

Депутат выразил уверенность, что проект будет принят в весеннюю сессию.

Исаев пояснил, что уголовное наказание может быть предусмотрено только для физических лиц, и добавил, что для юридических лиц предлагается ввести штрафы. При этом штрафы могут быть «достаточно высокие».

«Эта деятельность (санкции со стороны США), с нашей точки зрения, преступная, поэтому никакие санкции, введенные конгрессом США, президентом США не будут действовать на территории Российской Федерации, в рамках российской юрисдикции», – подчеркнул депутат.

На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за введение ответственности, не исключая уголовную, в отношении тех, кто в своей деятельности на территории России будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств.