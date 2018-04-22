Умер актер из фильма о Гарри Поттере

Американский актер Верн Тройер, сыгравший в фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере и секретном агенте Остине Пауэрсе, умер в США на 50-м году жизни.

Тройер умер в больнице, где находился с начала апреля после тяжелого алкогольного отравления, сообщает TMZ.

По данным портала, актер родился с неизлечимым генетическим отклонением, известным как ахондроплазия или карликовость, к тому же на протяжении многих лет боролся с алкоголизмом.

Тройер снялся во многих фильмах, включая «Люди в черном», «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил», «Остин Пауэрс: Голдмембер», но больше всего запомнился зрителям по роли в фильме «Гарри Поттер и Философский камень».

Напомним, в прошлом году из жизни ушел исполнитель роли министра магии Корнелиуса Фаджа британский актер Роберт Харди, а также еще один подданный Соединенного Королевства – Джон Херт, сыгравший в Гарри Поттере продавца волшебных палочек Олливандера.