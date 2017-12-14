ВВС США описали особую роль истребителя F-22 во время удара по Сирии

По заявлениям Центрального командования ВВС США, истребители F-22 Raptor сыграли не последнюю роль в авиаударах Коалиции по Сирии благодаря своим «уникальным возможностям».

По словам официальных лиц, истребители-невидимки обеспечили поддержку для американских войск и формирований союзников, действовавших на Земле, в то время как США, Франция и Британия атаковали химобъекты в западной Сирии, сообщает Task and Purpose.

«F-22 играли неотъемлемую роль в защите сухопутных войск во время атаки и после ракетных ударов», - отметил пресс-секретарь Центрального командования ВВС США Марк Графф.

По его словам, благодаря «уникальным возможностям» истребителя пятого поколения, F-22 оказался единственным самолетом, способным действовать в зоне поражения сирийской противовоздушной обороны и обеспечить защиту с воздуха для США и коалиции.

Ранее об участии F-22 в данной операции не сообщалось.

В США неоднократно заявляли об уникальных возможностях F-22 Raptor. Сообщалось, что истребитель может с легкостью переходить на сверхзвуковую крейсерскую скорость, без использования форсажа. F-22 называли сверхманевренным, несмотря на то, что Raptor меняет вектор тяги только в двух измерениях, только вверх и вниз. Кроме того, F-22 может нести шесть ракет. Однако главным преимуществом называется технология стелс, позволяющая самолету быть незаметным для радаров.

Напомним, на прошлой неделе США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшие американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух – поверхность» AGM-158 JASSM.

Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.

Остается добавить, что, согласно официальной позиции России, никаких оснований для ударов по Сирии не имелось, так как никакой химатаки в реальности не было, а была инсценировка британских спецслужб.