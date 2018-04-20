Приехавший в больницу из-за отсутствия скорой мужчина умер в Люберцах

Житель подмосковного города Люберцы скончался после того, как в течение двух с половиной часов ждал оказания медицинской помощи, сообщает областной ГУ СК.

По данным следствия, в феврале 2018 года мужчина почувствовал резкие боли в груди. Его супруга «незамедлительно позвонила в скорую помощь, однако ей ответили, что врачи в ближайшее время приехать не смогут, поскольку нет свободных экипажей», говорится в сообщении на сайте СК.

Супруги полтора часа ждали медиков; женщина, видя, что состояние мужа ухудшается, приняла решение отвезти его в приемное отделение Дзержинской городской больницы.

Там они были вынуждены еще час ждать, пока кто-нибудь из персонала освободится.

Когда мужчину наконец пригласили в кабинет для проведения ЭКГ, было установлено, что у него предынфарктное состояние. Он скончался по пути в реанимацию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Из Дзержинской городской больницы была изъята «вся необходимая документация для расследования уголовного дела, в том числе и медицинская карта погибшего».

Напомним, в Новгороде мужчина умер около больницы; медики якобы отказались ему помогать, поскольку «он уже был у них».