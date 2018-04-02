Задержан набросившийся с ножом на врача в Махачкале

Полицейские задержали мужчину, ранившего ножом заместителя главврача Республиканского ортопедо-травматического центра (РОТЦ) в Махачкале, заявили в ГУ МВД по Дагестану.

«Преступник обнаружен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 30-летний местный житель. В содеянном признался», – цитирует РИА «Новости» представителя ветомства.

В больнице, куда госпитализировали потерпевшего, сообщили, что его состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести, жизни врача ничего не угрожает.

В пятницу мужчина пытался зайти в РОТЦ, который был временно закрыт на карантин. Злоумышленник подрался с персоналом, ранив ножом в ногу заместителя главного врача, после чего скрылся.