Певица Валерия: В шоу-бизнесе кончились деньги, «все рухнуло»

Певица Алла Перфилова, известная как Валерия, рассказала, что структура российского шоу-бизнеса за последние годы сильно изменилась.

«Альбомы перестали продаваться, но это общая тенденция. Продвигать тяжело потому, что очень много в интернете всякого материала выплескивается. А среди всего этого трудно найти или продвинуть что-то хорошее, интересное. Поэтому, конечно, определенные сложности в наше время присутствуют, что и говорить», – цитирует Валерию ТАСС.

Также певица ответила, что когда начинала свою карьеру в начале 1990-х годов, «это было золотое время».

«Тогда можно было деньги зарабатывать. Артисты понимали, что они запишут пластинку, фирма грамзаписи купит ее, и все хорошо, и дальше понятно, на какие деньги делать шоу», – отметила поп-певица.

В настоящее время, по ее словам, «все рухнуло».

«Посмотрите, артисты идут по пути минимализма, и на Западе тоже. Нет денег в шоу-бизнесе, и откуда им взяться-то? Только с концертов, но с них мало прибыли при нашем состоянии экономики», – заявила Валерия.

Певица отметила, что билеты на ее концерты «недешевые», потому что для проведения шоу с ее участием необходимо много денег.

«У нас сегодня без спонсоров не проходит ни одно такое шоу, ни одни гастроли. Только на билетах нереально это вытянуть. Должны быть очень большие залы, чтобы сделать приемлемой цену на билеты, а такие залы есть не в каждом городе. По всей России можно найти всего несколько дворцов спорта или стадионов, оборудованных под концертные площадки», – добавила Валерия.

Далее она заявила что ситуация в шоу-бизнесе «не очень хорошая». «Во всем мире так же, но у них с площадками получше, плюс там страны не такие большие», – резюмировала певица.