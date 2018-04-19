Конгрессмен назвал доказательства «химатаки» в Думе «нулевыми»

Конгрессмен-республиканец Томас Мэсси заявил, что во время слушаний в Конгрессе директор нацразведки США Дэн Коутс, министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Майк Помпео представили «нулевые» доказательства якобы имевшей место «химатаки» в сирийском городе Дума.

«На брифинге в Конгрессе директор Национальной разведки, министр обороны и госсекретарь предоставили нулевые доказательства. Ссылаются на информацию в интернете. Это означает, что они либо решили не предоставлять доказательства Конгрессу, либо у них нет убедительных доказательств химической атаки, осуществленной Асадом. В любом случае это нехорошо», – написал он в Twitter.

Мэсси является членом Палаты представителей США с 2012 года.

Москва ранее заявляла, что снимки из сирийской Думы с якобы пострадавшими в химической атаке являются «стопроцентной подделкой».

Газета ВЗГЛЯД ранее сообщала, какой будет реакция Запада на разоблачение фальшивки о химатаке.