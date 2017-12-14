Канделаки научила главу Татарстана самой модной теме

Генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки научила президента Татарстана Рустама Минниханова делать Story в Instagram, похвалив его умение открывать для себя новое.

Журналист и генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала в Twitter короткое видео, в котором учит главу Татарстана Рустама Минниханова создавать минутные видеоролики Story для дальнейшей публикации в Сети.

На ее вопрос, как он видит общество будущего, он заявил, что оно будет комфортным.

Канделаки уточнила, что ранее она уговорила Минниханова завести аккаунт в Instagram. Глава республики часто публикует там фотоотчеты, например, с отдыха или встречи со звездами.

«Рустам Нургалиевич удивительный человек. Мгновенно обучается и постоянно учится чему-то новому. Открытость в общении со всеми, внимание к молодежи и новым технологиям – пока редкость среди руководитель многих регионов. Республика Татарстан – один из самых продвинутых регионов нашей страны. Как и всегда, все зависит от руководителя», – цитирует Канделаки «Бизнес Онлайн».

Встреча Канделаки и Минниханова прошла на форуме МГЕР в Казани.