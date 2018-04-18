Россия и ОПЕК собрались продолжить добиваться роста цен на нефть

На этой неделе представители стран ОПЕК и России встретятся в Саудовской Аравии, чтобы, судя по всему, договориться о сохранении требований по сокращению добычи нефти, сообщают западные СМИ.

Соглашение позволило увеличить стоимость нефти до трехлетнего максимума, однако страны ОПЕК+ намерены сохранить параметры соглашения на нынешнем уровне, пишет Bloomberg со ссылкой на эксперта по рынку нефти в Societe Generale SA Майка Уиттнера.

В то же время аналитики предупреждают, что рост цен может привести к негативным последствиям для ОПЕК - в частности, стимулировав конкурирующие поставки со стороны США. Тем не менее, министры ОПЕК+ 20 апреля будут сосредоточены на продлении соглашения.

Саудовская Аравия, по данным портала, считает, что соглашение должно быть продлено как минимум до 2019 года. Цель Эр-Рияда – увеличить стоимость нефти до 80 долларов за баррель.

Россия поддерживает продление соглашения, отмечает Bloomberg, полагая, что соглашение также служит политическим целям Москвы – в частности, укреплению роли президента Владимира Путина на Ближнем Востоке.

Ранее источники сообщили, что Саудовская Аравия не станет выступать за изменения в сделке ОПЕК+ из-за желания повлиять на повышение цен на нефть – до 80-100 долларов за баррель.