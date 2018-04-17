Рубль вырос к доллару и евро

Рубль в ходе торгов во вторник утром продолжил уверенный рост после скачка вверх накануне вечером, отыгрывая снижение геополитических рисков.

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник снижался на 30 копеек и составил 60,86 рубля, курс евро опустился на 24 копейки – до 75,48 рубля.

Стоимость нефти с утра растет на 0,6% – до 71,81 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».