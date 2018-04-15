При столкновении вахтового автобуса с грузовиком на Ямале пострадали 14 человек

На Ямале произошло ДТП с участием вахтового автобуса и грузовика, пострадали, по предварительным данным, 14 человек, сообщил источник в экстренных службах.

«В Пуровском районе на 77-м км трассы Новый Уренгой – Ямбург произошло ДТП с участием вахтового автобуса и грузовика», – передает ТАСС слова источника.

Он отметил, что 14 человек пострадали. Всего в автобусе было 17 человек. Вертолет Ми-8 готов доставить пострадавших в больницы.