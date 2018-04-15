Путин направил послание лидерам Лиги арабских государств

Президент России Владимир Путин в приветственном послании в адрес глав стран-членов Лиги арабских государств заявил о готовности Москвы к взаимодействию с ЛАГ для обеспечения региональной безопасности.

«Ваша встреча проходит на фоне весьма непростой ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Вооруженные конфликты в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене продолжают уносить человеческие жизни, сопровождаются резким ухудшением социально-экономической обстановки», – отмечается в послании Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент России отметил, что вызовы требуют от международного сообщества коллективных усилий, повышая востребованность таких структур, как ЛАГ.

«Россия готова всемерно развивать взаимодействие с ЛАГ в целях обеспечения региональной безопасности», – заявил Путин.

Он выразил надежду, что Россия и страны ЛАГ вместе смогут способствовать активизации процессов политического урегулирования в Сирии и Ираке в условиях разгрома «Исламского государства*».