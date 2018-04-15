Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию

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Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

Государство должно было заработать на приватизации нефтянки, но в итоге еще и приплачивало олигархамФото: Машков Юрий/ТАСС
Ровно 25 лет назад была создана нефтяная компания «ЮКОС». Всего за несколько лет ее владелец – Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России. Дальнейшее общеизвестно и не стоит внимания. Однако о том, как именно появился на свет его нефтяной гигант, необходимо помнить. В первую очередь, для того, чтобы столь позорные события нашей истории никогда не повторились.  Подробности...
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Три неочевидных факта об ударе по Сирии

Атака на Сирию носит исключительно имитационный характерФото: Hassan Ammar/AP/ТАСС
Американцы ударили не только по Сирии, но и по российскому общественному мнению. Началось горячее обсуждение того, как должна ответить Россия, унизили нас или нет, поражение это или победа. Самое главное в этой ситуации – сохранять хладнокровие, способность к анализу ситуации и память о своей и мировой истории. Если мы будем исходить из этого, то из произошедшего 14 апреля можно будет сделать правильные выводы. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы Камова Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Москва рискует потерять важнейшего союзника в Латинской Америке

Бразилия постепенно погружается в хаосФото: Leonardo Benassatto/Reuters
«Куда пойдет Бразилия, туда пойдет и Латинская Америка», – заявил в свое время 37-й президент США Ричард Никсон. Эта фраза справедлива по сей день, и решающая битва за Бразилию приближается – США пытаются вернуть эту страну в сферу своего влияния. От выборов президента зависит, будем ли мы хоронить БРИКС или отпразднуем его воскрешение. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Удар нанесен с пятницы на субботу, чтобы не было паники на рынках. Все успокаивают друг друга: «не туда ударили», «сбили столько-то». А факт остается: удар ракетами трех стран был нанесен, и мы должны дать ответ. Вопрос: какой? Подробности...
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Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
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Западные правозащитники признали украинский режим «гибридным»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Новый отчет неправительственной международной организации Freedom House относительно Украины наводит на интересные размышления. Действительно ли Украина движется к диктатуре и, главное, к какой именно диктатуре. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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      НАТО провело учения вблизи российских границ

      В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с Россией
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      На Крымском мосту начали укладывать асфальт

      На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 см
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        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
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          Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

          «первый шаг»


          Госдеп назвал условие прекращения ракетных ударов по Сирии

          Совбез ООН


          Небензя озвучил оценку Москвы военного удара Запада по Сирии

          ракетная атака


          Горбачев заявил о «тренировке» перед «настоящей стрельбой» в Сирии

          разные заявления


          Москва заявила об обмане Пентагона

          вещество BZ


          Лавров раскрыл принципиально новые данные по отравлению Скрипалей

          «воздух - поверхность»


          Американцы впервые опробовали на Сирии новейшие ракеты

          решение кризиса


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          ответные меры


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          Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию

          15 апреля 2018, 09:47

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Великобритания думает над тем, чтобы начать кибератаку против России в ответ на возможное «нападение» российских хакеров на британскую национальную инфраструктуру, пишут британские СМИ со ссылкой на неназванные источники безопасности.

          The Sunday Times отмечает, что в центре напряженных отношений между Россией и Британией оказались вопросы кибербезопасности. Так, в четверг представитель британской спецлужбы заявил, что Центр правительственной связи «продолжит раскрывать неприемлемое киберповедение России», сообщает Reuters.

          Также британские чиновники ожидают, что российские хакеры могут начать распространение компромата на политиков правительства Великобритании.

          В марте британские СМИ со ссылкой на местные спецслужбы уже назвала цели, которые Россия якобы выбрала для кибератаки. В их числе – известный ядерный центр.


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