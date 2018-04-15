В Киеве прогремел взрыв

У здания компании «Киевэнерго», которая занимается выработкой, снабжением и реализацией электрической и тепловой энергии жителям и предприятиям украинской столицы, прогремел взрыв, сообщила пресс-служба главного управления национальной полиции по Киеву.

Там уточнили, что взрыв прогремел в 00.40 на проспекте Победы, 93. «В результате происшествия никто не пострадал, взрывом выбиты две двери, повреждены окна и фасад», – говорится в сообщении главного управления нацполиции Киева на странице в Facebook.

Правоохранители предполагают, что у здания компании могли взорвать гранату.

Напомним, лидер общественного движения «Украинский выбор», политик Виктор Медведчук заявил о «катастрофическом» состоянии украинской экономики после четырех лет «еврореформ».

Сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак заявил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман обязан лично отчитаться перед Верховной радой за провал реформ и назвать причины ухудшения жизни украинцев.