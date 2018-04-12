Гройсману задали пять вопросов о плохой жизни на Украине

Сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак заявил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман обязан лично отчитаться перед Верховной радой за провал реформ и назвать причины ухудшения жизни украинцев.

«На этой неделе исполняется два года правительству Владимира Гройсмана. Ни разу глава правительства не отчитывался лично в парламентском зале за работу кабмина. Сегодня, когда большинство реформ, начатых правительством, фактически провалены, он должен лично отчитаться перед Верховной радой», – приводит слова Мазурчака пресс-служба партии.

Депутат заявил, что партия требует ответить на пять вопросов. «Почему выросли цены на продукты: в частности, за два года на 76% подорожала «пасхальная» корзина? Почему на 71% выросли тарифы на жилье, воду, электроэнергию и газ? Почему население Украины сократилось более чем на 343 тыс. человек, а это почти население Винницы?», – сказал Мазурчак.

Также он задался вопросом, почему отменяются льготы для пенсионеров и почему медицинская реформа «превратилась в очередь к врачам, которых не хватает».

«За ухудшение жизни украинцев должен отвечать лично глава правительства. Слайды или презентации, написанные помощниками, ответственности не несут и ответов на вопросы не дадут», – заключил Мазурчак.

В феврале на Украине рассказали, как экономика страны пришла в катастрофическое состояние.