Антонов предупредил США о последствиях ракетного удара по Сирии

Ответственность за ракетный удар по Сирии лежит на Соединенных Штатах, Великобритании и Франции, такие действия не останутся без последствий, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. (...) Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них – на Вашингтоне, Лондоне и Париже», – говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице посольства России в Facebook.

Глава дипмиссии также отметил, что реализуется заранее запланированный сценарий, при этом «нам опять грозят». В связи с этим он подчеркнул, что «выпады в адрес президента России неприемлемы и недопустимы».

Кроме того, «морального права обвинять другие страны у США – обладателя крупнейшего арсенала химоружия – нет», – заключил Антонов.

В ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы. В Сирии рассказали о разрушенных в результате ракетного удара США и их сообщников зданиях.

Позднее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд назвал цели вооруженной агрессии США против Сирии.