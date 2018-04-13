Захарова заявила об отведенной Европе роли бэк-вокала

Глава МИД Германии, заявляя о необходимости политического давления на Москву, руководствуется не здравым смыслом, а чужими авантюрами, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Из-за вето России столько раз мир получал отсрочку от очередной кровавой бойни в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Силовые варианты в исполнении западных коалиций мы уже проходили. Не получилось. Если бы Россия изменила позицию в СБ ООН по Ираку, то, скорее всего, руководству ФРГ впоследствии пришлось бы извиняться за участие в антииракской компании», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, «сейчас Германия и Франция, забыв о своем внешнеполитическом суверенитете, идут не курсом здравого смысла, а авантюрной дорогой «старшего брата».

«Но были и другие времена, когда именно принципиальность Москвы, которая не поддалась на шантаж пробирками, помогла Парижу и Берлину продемонстрировать дальновидность. Но тогда у Европы была своя сольная партия. Сейчас ей отведена роль бэк-вокала», – добавила она.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что политическое давление на Москву должно быть усилено из-за блокирования резолюции США по Сирии в Совете безопасности ООН.