Захарова заявила об отведенной Европе роли бэк-вокала

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НОВОСТЬ ЧАСА:Россия оставит США без РД-180 и титана
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Назван лучший ответ России на новые санкции США
Путин знает тайну главного оружия Трампа
СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам
Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Станет ли Сирийская война Отечественной?
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Нынешняя война ведется экономическими и политическими средствами. А действенность экономических и политических (и культурных) мер мы уже испытали, когда 27 лет назад ими было уничтожено наше государство. Что будет теперь? Подробности...
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Стратегическая цель России – стать лидером западного мира, потеснив США
Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Нынешнее противостояние России с ЕС и НАТО не должно интерпретироваться, как противостояние цивилизационное. На всё это мы должны смотреть просто как на ссору в благородном семействе. Подробности...
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Россия ведет планомерную космическую экспансию
Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Постепенно завершается реставрация ВДНХ. Один из главных ныне построенных павильонов – «Космос и авиация». И хочется надеяться, что через несколько лет в дежурный обиход россиян войдет словосочетание «русский космос». Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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НАТО провело учения вблизи российских границ
В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с РоссиейПодробности...
На Крымском мосту начали укладывать асфальт
На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 смПодробности...
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Французская полиция жестко разогнала экоактивистов
Более 2,5 тыс. французских полицейских провели операцию по «зачистке» от экоактивистов обширной территории в районе Нотр-Дам-де-Ланд на месте строительства аэропорта в пригороде Нанта на западе Пятой республикиПодробности...
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