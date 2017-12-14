Появились сообщения о внебрачном ребенке Трампа

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13 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 08:24  |  vz.ru
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США положили глаз на Северный морской путь

США оценили перспективность Северного морского путиФото: Reuters
Северный морской путь должен быть международной транспортной артерией, и США претендуют на проведение здесь учений по обеспечению свободы мореплавания. Такая позиция Вашингтона по СМП будет неприятна Москве, заявил американский адмирал, командующий Береговой охраной США. Что же он имел в виду и в чем интересы США по отношению к российскому Севморпути? Подробности...
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Путин знает тайну главного оружия Трампа

Твиттер Трампа - его главное оружиеФото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Последние заявления Дональда Трампа вызвали у многих столь сильное замешательство, что все громче звучат голоса тех, кто призывает лишить президента США возможности писать посты в Твиттере. Это более чем неразумно – ведь у американского президента в борьбе за власть и так очень мало инструментов. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада

С мягкой политикой в отношении России покончено, пообещал Помпео Фото: Yuri Gripas/Reuters
Без двух минут новый глава Госдепартамента Майк Помпео обещает России трудные времена. Это касается не только санкций, но и создания проблем вдоль российских границ – в Грузии и на Украине. За столь смелое и честное заявление Помпео нужно сказать спасибо: теперь мы знаем, к чему нужно готовиться и как именно готовиться. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Стратегическая цель России – стать лидером западного мира, потеснив США

Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Нынешнее противостояние России с ЕС и НАТО не должно интерпретироваться, как противостояние цивилизационное. На всё это мы должны смотреть просто как на ссору в благородном семействе. Подробности...
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Россия ведет планомерную космическую экспансию

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Постепенно завершается реставрация ВДНХ. Один из главных ныне построенных павильонов – «Космос и авиация». И хочется надеяться, что через несколько лет в дежурный обиход россиян войдет словосочетание «русский космос». Подробности...

Смешное надувание щек в исполнении мирового гегемона

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Американцы затянули ситуацию до того, что каждый даже не день, а час отсрочки от уже истекшего 48-часового срока, отпущенного Дональдом Трампом, вызывает смешливые комментарии разной степени остроумия. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      На Крымском мосту начали укладывать асфальт

      На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 см
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          Появились сообщения о внебрачном ребенке Трампа

             13 апреля 2018, 06:55
          Фото: Ron Sachs/CNP/
          AdMedia/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

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          Бывшая домоправительница нынешнего президента США Дональда Трампа родила от него ребенка, пишут СМИ.

          New York Post пишет, что National Enquirer заплатило 30 тыс. долларов бывшему привратнику Trump World Tower Дино Саджудину за право опубликовать его показания о ребенке Трампа. Время описываемых событий не уточняется, передает ТАСС.

          «Сегодня я с удивлением узнал, что конфиденциальное соглашение, которое я заключил с American Media (владеет National Enquirer) о президенте Трампе, попало в прессу», – приводит газета слова привратника.

          Саджудин заявил, что его «инструктировали не критиковать бывшую домоправительницу президента Трампа за ее связь с президентом Трампом, от которого она родила ребенка».

          Бывшая фотомодель журнала Playboy Карен Макдугал также заявляла, что American Media купила у нее право опубликовать историю о том, как Трамп изменил с ней своей супруге Меланье. Макдугал получила 150 тыс. долларов.

          В обоих случаях American Media не стала публиковать истории. Владелец компании Дэвид Пекер – друг Трампа. Высказывалось предположение, что American Media покупает права на такие сюжеты, чтобы истории не были преданы огласке.

          В Белом доме подобные истории называют фальшивками.

          Известно, что у Трампа пять детей от трех браков.

          Напомним, экс-порноактриса Стефани Клиффорд подала иск с требованием признать недействительным соглашение, которое обязывало ее хранить в тайне интимную связь с Трампом, имевшую место более 10 лет назад.


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