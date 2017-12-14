Появились сообщения о внебрачном ребенке Трампа

Бывшая домоправительница нынешнего президента США Дональда Трампа родила от него ребенка, пишут СМИ.

New York Post пишет, что National Enquirer заплатило 30 тыс. долларов бывшему привратнику Trump World Tower Дино Саджудину за право опубликовать его показания о ребенке Трампа. Время описываемых событий не уточняется, передает ТАСС.

«Сегодня я с удивлением узнал, что конфиденциальное соглашение, которое я заключил с American Media (владеет National Enquirer) о президенте Трампе, попало в прессу», – приводит газета слова привратника.

Саджудин заявил, что его «инструктировали не критиковать бывшую домоправительницу президента Трампа за ее связь с президентом Трампом, от которого она родила ребенка».

Бывшая фотомодель журнала Playboy Карен Макдугал также заявляла, что American Media купила у нее право опубликовать историю о том, как Трамп изменил с ней своей супруге Меланье. Макдугал получила 150 тыс. долларов.

В обоих случаях American Media не стала публиковать истории. Владелец компании Дэвид Пекер – друг Трампа. Высказывалось предположение, что American Media покупает права на такие сюжеты, чтобы истории не были преданы огласке.

В Белом доме подобные истории называют фальшивками.

Известно, что у Трампа пять детей от трех браков.

Напомним, экс-порноактриса Стефани Клиффорд подала иск с требованием признать недействительным соглашение, которое обязывало ее хранить в тайне интимную связь с Трампом, имевшую место более 10 лет назад.