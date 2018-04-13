ЦСКА вылетел из Лиги Европы

Московский ЦСКА не смог выйти в полуфинал футбольной Лиги Европы.

На стадионе «ВЭБ Арена» прошел ответный матч 1/4 финала Лиги Европы. ЦСКА и лондонский «Арсенал» сыграли вничью (2:2), пишет «Чемпионат».

За ЦСКА голы забили Федор Чалов и Кирилл Набабкин, за «Арсенал» – Дэнни Уэлбек и Аарон Рэмси.