Британцев предупредили о «необычных» российских законах

В России существует множество «необычных» правил и законов, нарушение которых может привести к задержанию, аресту или депортации, предупредил британских туристов в преддверии ЧМ-2018 местные СМИ.

Как пишет газета Daily Express, в России иностранцы должны всегда иметь при себе оригиналы паспортов, иначе при проверке им может грозить крупный штраф, передает РИА «Новости». Неприятности могут подстерегать британцев, любящих все фотографировать, так как в кадр могут попасть «не только военные объекты, но и вокзалы, и аэропорты».

Если же британцы собираются в Россию на машине, то должны убедиться, что ее номера чистые. Иначе полицейские могут остановить водителя и выписать штраф.

Напомним, в декабре 2017 года глава британской федерации болельщиков Кевин Майлз предупредил фанатов, собирающихся посетить чемпионат мира по футболу в 2018 году в России, об опасности нападения голодных медведей, которых насчитывается около 70 тысяч.