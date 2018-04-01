Представитель Шварценеггера рассказал о состоянии актера после операции

Американский актер Арнольд Шварценеггер находится в хорошем состоянии после операции на сердце, он восстанавливается, сообщил представитель артиста Дэниел Кетчелл.

Он заявил, что Шварценеггер «в очень хорошем состоянии, хорошем настроении, он восстанавливается», передает RT.

Операцию на сердце актер и экс-губернатор Калифорнии перенес ранее на этой неделе. Первыми словами после пробуждения от наркоза Шварценеггера стали «Я вернулся».