Биткоин подешевел до минимума с начала февраля

Самая известная криптовалюта биткоин в пятницу вечером подешевела, достигая минимального уровня с 6 февраля на новостях о биржевых манипуляциях.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.09 мск биткоин снижался в цене на 9,38%, до 6,775 тыс. долларов. На бирже Bitfinex биткоин дешевел на 9,53%, до 6,724 тыс. долларов, на GDAX – на 9,32%, до 6,74 тыс. долларов, на OKCoin – на 8,22%, до 7,511 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

На котировки криптовалют в пятницу повлияли новости о манипуляциях на одной из пяти крупнейших мировых криптобирж – гонконгской OKEx. Биржа на своем сайте сообщила о приостановке торгов по фьючерсам на биткоин, так как зафиксировала попытку искусственного занижения цены на криптовалюту путем проведения большого количества транзакций с большими суммами.