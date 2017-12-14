Саудовская Аравия нашла замену нефти

Ключевая страна ОПЕК, Саудовская Аравия, решила реализовать крупнейший в мире проект в области солнечной энергетики: вместе с японской фирмой Softbank она построит солнечные электростанции, равные по мощности 200 атомным реакторам.

Таким образом Саудовская Аравия сделала решающий шаг на пути к провозглашенной в апреле 2016 года цели: преодолеть к 2030 году нефтяную зависимость, пишет Deutsche Welle.

Проекту, призванному за десятилетие изменить облик национальной электроэнергетики, которая пока что основана на нефти, дал старт своей подписью 32-летний саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Подписание документа с японским миллиардером, основателем и главой технологического холдинга Softbank Group Масаеси Соном состоялось в Нью-Йорке в среду, 28 марта 2018 года.

Соглашение предусматривает поэтапное сооружение в Саудовской Аравии солнечных электростанций суммарной мощностью примерно в 200 гигаватт, что сопоставимо с 200 энергоблоками атомных электростанций.

«Это большой шаг для всего человечества. Он смелый и рискованный, но я надеюсь, что мы добьемся успеха», – заявил принц Сальман, оценивая подписанное соглашение.

Предполагается, что уже в 2018 году в импорт и установку солнечных батарей будет вложено около 5 млрд долларов, чтобы в 2019 году смогли приступить к работе две солнечные электростанции мощностью соответственно 3 и 4,2 гигаватт. Они станут крупнейшими на планете.

Из этих 5 миллиардов долларов 1 миллиард предоставит созданный японским миллиардером в 2016 году фонд Softbank Vision Fund, партнером которого является и принц Сальман. Известно, что фонд уже вложил деньги в проекты в США, Индии и Европе. Остальные 4 млрд обеспечит проектное финансирование.

Ожидается, что в дальнейшем средства на новые инвестиции в значительной мере смогут генерировать сдаваемые в эксплуатацию объекты. Так, часть производимой электроэнергии планируется направить на экспорт. Всего же капиталовложения в переориентацию Саудовской Аравии на солнечную энергетику могут достигнуть к 2030 году 200 млрд долларов.

«Это, безусловно, самый большой солнечный проект в истории», – заявил Масаеси Сон после подписания соглашения.

Японский предприниматель, ставший в 1990-х годах одним из первых крупных инвесторов в мировую интернет-индустрию, после аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году стал решительным противником атомной энергетики и начал активно инвестировать в Японии в развитие солнечной энергетики.

Также план, о котором договорились саудовский принц и Сон, предполагает развитие в Саудовской Аравии собственного производства солнечных батарей, чтобы они смогли заменить импортируемые панели, а в дальнейшем пойти и на экспорт.

Причем глава Softbank полагает, что наладить производство конкурентоспособных солнечных батарей в Саудовской Аравии удастся в ближайшие три года.

В саудовской столице Эр-Рияде рассчитывают на то, что создание и развитие в стране этой новой отрасли обеспечит работой до 100 тыс. человек и даст мощный импульс переходу пока еще нефтяной национальной экономики на высокие технологии.