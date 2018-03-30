На Крымском мосту начали устанавливать шумозащитные экраны

На участках моста через Керченский пролив началась установка шумозащитных экранов, сообщает информационный центр «Крымский мост».

Как заявил замначальника ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Кайрат Турсунбеков, согласно проекту шумопоглощающие экраны «установят по обе стороны автомобильной трассы на участках сопряжения моста с береговой линией», передает РИА «Новости».

«Кроме того, такие экраны монтируют вдоль самого мостового сооружения со стороны Азовского моря на участке протяженностью более 700 метров от таманского берега, а также со стороны мыса Ак-Бурун на участке протяженностью более 1,3 киометра от керченского берега», – добавил Турсунбеков.

Отмечается, что шумопоглощающие конструкции высотой трех до шести метров представляют собой несущие металлические стойки с трехслойными шумозащитными панелями. Каркас выполнен из нержавеющей стали, а шумопоглощающий элемент – из минераловатной плиты.

В перспективе аналогичные экраны установят на некоторых участках вдоль железнодорожной части Крымского моста. Также для снижения акустической нагрузки планируется высадка деревьев по специальной шумозащитной схеме.

На прошлой неделе Кайрат Турсунбеков сообщил, что строители начали укладку асфальта на последних морских участках Крымского моста. 14 марта на мосту побывал президент России Владимир Путин. Он не исключил, что Крымский мост будет готов раньше срока.