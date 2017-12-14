Захарова объяснила, почему США не могут высылать российских дипломатов при ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не могут в одностороннем порядке высылать российских дипломатов при ООН.

«США в одностороннем плане не имеют возможности расправляться с дипломатами, которые работают в ООН. Для этого существуют соответствующие процедуры», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

Она заявила, что определенные процедуры регламентируют прекращение деятельности тех или иных дипломатов. «Мы пытаемся понять, каким образом США реализовали такое свое решение. Как мы понимаем на сегодняшний момент, эти процедуры задействованы не были. Наше постпредство при ООН занимается этим вопросом», – отметила дипломат.

Напомним, Соединенные Штаты, ссылаясь на дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, объявили о решении выслать 48 российских дипломатов, а также 12 сотрудников миссии России при ООН.

Россия пообещала ответить на провокацию, устроенную властями Британии и США.