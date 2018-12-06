Премьер-министр Греции прибыл в Россию

Самолет премьер-министра Греции Алексиса Ципраса приземлился в столичном аэропорту «Внуково», сообщили СМИ.

Греческий премьер прибыл в Москву по приглашению президента Владимира Путина. Официальная часть визита состоится 7 декабря. Намечены также переговоры главы греческого правительства с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает ТАСС.

Сообщается, что в рамках визита планируется подписать ряд документов.

Москва и Афины ожидают от встречи разрешения конфликта в российско-греческих отношениях. В июле Афины сообщили о высылке российских дипломатов, обвиненных во «вмешательстве во внутренние дела Греции», «подкупе государственных чиновников», «сборе информации» и прочих нарушениях, не совместимых со статусом аккредитованного дипломата. Реакция Москвы оказалась зеркальной, Греция в ответ упрекнула ее в мстительности.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, какие шаги помогут премьеру Ципрасу растопить лед в российско-греческих отношениях.