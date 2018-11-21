Собчак дала советы по воспитанию детей

Журналистка Ксения Собчак заявила, что в последнее время подростки стали слишком бурно реагировать на буллинг и объяснила родителям, как воспитывать детей, чтобы избежать конфликтов в школах.

«К сожалению, буллинг в наших школах был всегда – вспомнить хотя бы фильм «Чучело» – но в последнее время подростки стали реагировать на него по-настоящему жестко. Ну и, конечно, это, в первую очередь, трагедия семьи – именно родители должны были дать ребенку понять, что тройка и двойка – это точно не катастрофа, и они любят его вне зависимости от успеваемости», – сообщила Собчак в своем Telegram-канале Кровавая барыня.

Напомним, в начале этого года Собчак пригрозила судом журналистке за уточняющий вопрос о соседских детях, которых Собчак назвала «мелкими гаденышами».

Ранее старшеклассника из московского Жулебино, пришедшего в школу с ножом и угрожавшего себя покалечить, уговорили сдаться полиции.

В правоохранительных органах считают, что причиной инцидента могла стать плохая отметка.