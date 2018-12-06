ЦБ аннулировал лицензию краснодарского банка

Банк России с 6 декабря аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у краснодарского «Си Ди Би банка».

Лицензия аннулирована в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

«Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 469 место в банковской системе России.