Власти Москвы предложили штрафовать за превышение скорости до 20 км/ч

В России могут ввести штрафы за превышение скорости менее чем на 20 км/ч, заявил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

«Считаем, что этот порог нужно пересмотреть с учетом того, что он прямо зависит от количества погибших на улично-дорожной сети. Надеемся, коллеги нас поддержат, какое-то решение по этому поводу будет принято», – сказал Ликсутов в интервью Autonews.ru.

Ранее в Госдуме предложили новый порядок взыскания штрафов до 3 тыс. рублей, вынесенных с помощью камер. По этому проекту штраф будет взыскиваться с банковского счета в ускоренном режиме с уведомлением через SMS или через портал «Госуслуги».