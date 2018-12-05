Медведев анонсировал введение приоритета для велосипедистов

Велосипедисты в некоторых случаях получат приоритет в дорожном движении, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Для развития общественных и пешеходных пространств и безопасности дорожного движения в ряде случаев будет обеспечен приоритет велосипедистам, введены новые дорожные знаки и разметка», – написал Медведев в Twitter.

По его словам, эти меры содержатся в новом постановлении правительства.

В августе в Минстрансе сообщали о возможности введения в России новых дорожных знаков для велосипедистов и автомобилей дипкорпуса.

В мае депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал ввести официальную регистрацию велосипедов и тест на знание ПДД для велосипедистов старше 14 лет.