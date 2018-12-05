Нефть подешевела на данных API по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром пошли вниз на опубликованных еженедельных данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов сырья в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,9% – до 60,9 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 1,73%, составив 52,33 доллара за баррель, передает РИА «Новости».