В Госдуме предложили отменить налог на автомобили старше десяти лет

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с инициативой отменить транспортный налог на автомобили старше десяти лет и рыночной стоимостью менее 1 млн рублей.

Власов изложил предложение в письме министру промышленности и торговли Денису Мантурову, передает РИА «Новости».

Там указывается также, что расчет транспортного налога, исходящий из мощности двигателя, «не может быть вполне справедливым, учитывая факт, что два автомобиля одинаковой мощности, но разных лет производства обладают огромной разностью в стоимости».

Депутат попросил министра дать оценку предложению и проанализировать возможность реализации этой идеи.

Отмечается, что в данный момент доля продаж подержанных авто в несколько раз превышает долю продаж новых «в силу невысокого уровня благосостояния большинства», и в этих случаях машина нужна гражданам для редкого использования «в исключительных случаях».

«Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния», – пояснил Власов.