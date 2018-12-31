Германия захотела взять на себя больше ответственности

Берлину нужно взять на себя больше ответственности, говорится в новогоднем обращении канцлера Германии Ангелы Меркель.

Текст обращения распространила пресс-служба немецкого кабмина, передает ТАСС.

Меркель призвала к сотрудничеству, «не взирая на границы», отметила, что необходимо учитывать «интересы других». В частности, речь идет о решении «судьбоносного вопроса изменения климата», проблемах миграции, борьбе с терроризмом.

Канцлер посетовала, что не все согласны с таким подходом, «непреложность международного сотрудничества оказывается под давлением», поэтому Берлину нужно «активнее отстаивать убеждения, аргументировать, бороться».

Меркель отметила, что Германия на два года становится членом Совета Безопасности ООН.

Берлин намерен укрепить Евросоюз и «сохранить тесные партнерские отношения с Великобританией».

2018 год Меркель назвала «крайне сложным» и напомнила об обещании «не занимать политических постов по окончании этого легислатурного периода». Она заявила, что для демократии необходимы перемены.

«Нам всем отводится определенный период», – сказала она, добавив, что Германию сделали сильной «открытость, толерантность и уважение», Берлин должен придерживаться этих ценностей, «даже если это неудобно и утомительно».

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