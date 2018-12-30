В Москве открыли новую станцию метро

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в строй станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии метро.

«Сегодня введена станция Большой кольцевой линии метро «Савеловская», с нее можно сделать пересадку на серую ветку метро. Отсюда можно доехать до «Петровского парка», до «ЦСКА», до «Динамо» и даже до «Новопеределкина» и «Рассказовки», – приводятся слова Собянина на сайте мэра Москвы.

Это одна из самых глубоких станций Большой кольцевой линии метро, глубина заложения – свыше 65 метров.

«Савеловская» стала 17-й станцией, открытой в этом году. Таким образом установлен рекорд по строительству станций за всю историю метрополитена Москвы.

Строительство станции метро «Савеловская» началось в марте 2012 года. Из двух подземных вестибюлей пассажиры могут выйти на Бутырскую улицу, к Савеловскому вокзалу и остановкам наземного транспорта. Также оттуда можно пересесть на «Савеловскую» Серпуховско-Тимирязевской линии.

В будущем станция войдет в состав одноименного транспортно-пересадочного узла, который обеспечит пересадку пассажиров между двумя линиями метро, наземным городским пассажирским транспортом и Савеловским вокзалом. Здесь построят пешеходный переход, организуют перроны, остановки наземного транспорта и парковки. Реконструируют площадь Савеловского вокзала и улично-дорожную сеть.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о проблемах московского метрополитена после серии сбоев в его работе в начале декабря.