Глава НАСА поблагодарил Рогозина

Руководитель НАСА Джим Брайденстайн поблагодарил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина в связи со стартом пилотируемого космического корабля «Союз МС-11» с тремя членами экипажа на борту.

«Экспедиция 58 благополучно достигла орбиты. Выражаю благодарность генеральному директору Дмитрию Рогозину и командам НАСА и Роскосмоса за их преданность делу, благодаря чему этот запуск стал успешным», – написал Брайденстайн в Twitter.

3 декабря ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» стартовала с Байконура, на орбиту отправились россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн.

Выведение нового экипажа МКС на орбиту было встречено овациями в Центре управления полетов и на Байконуре.